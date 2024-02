Bologna-Inter, prevendita boom: si va verso il tutto esaurito

Solo nella mattinata di ieri sono stati venduti più di 7000 tagliandi in prevendita per gli abbonati e i titolari di fidelity

"L'appello lanciato dal Centro Bologna Clubs e dall’associazione Futuro rossoblù, che chiedevano un importante acquisto di biglietti con l’Inter, per il 9 marzo, non è rimasto inascoltato, Solo nella mattinata di ieri sono stati venduti più di 7000 tagliandi in prevendita per gli abbonati e i titolari di fidelity, che possono acquistare fino a quattro tagliandi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla prevendita del Bologna per la sfida contro l'Inter di sabato prossimo.