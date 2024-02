"Favoritissimo è Asllani anche perché finora Inzaghi non ha mai derogato all’idea di stravolgere le gerarchie tra titolare e co-titolare. L’albanese è stato titolare a Lecce e, prima ancora, a Firenze in una partita dall’altissimo coefficiente di rischio. Domenica però si è visto come l’allenatore abbia nel taschino pure un “piano C”: quando ha tolto Asllani perché ammonito, ha piazzato Barella in regia per non togliere dalle posizioni di mezzali Frattesi e Mkhitaryan. Questa opzione potrebbe venire buona con l’Atalanta qualora Inzaghi volesse confermare Frattesi, autore di un gol e un assist a Lecce, anche se - come sottolineato - un allenatore da sempre attentissimo agli equilibri, difficilmente sceglierà di toccarli anche alla luce della risposta che Asllani ha dato al Via del Mare", chiosa Tuttosport.