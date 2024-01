Borriello: “Lautaro? Gli manca un pelino per essere fuoriclasse. Inter più forte, la Juve…”

«Lotta scudetto Milan? Come fai a non crederci, ci sono ancora tante partite, ci sono tanti giocatori fuori e magari arriva qualche regalo dal mercato, perché no?». Marco Borriello, ospite di DAZN, ha parlato del campionato di Serie A e della squadra di Pioli che ha vinto tre a uno contro la Roma di Mourinho. «Da Thuram un tacco come quello ce lo aspettiamo, a livello tecnico ha qualcosa in più di Giroud che ha fatto un gesto tecnico bellissimo con quel tacco a Theo Hernandez», ha detto dei due assist che si sono visti nelle gare di Inter e Milan in questo fine settimana.