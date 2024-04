"Il Liverpool non era ai suoi livelli? Ok, ma alla fine ha meritato l'Atalanta", sottolinea Braglia a TMW Radio

Simone Braglia , ex portiere, ha parlato così a TMW Radio del rendimento in Europa League delle italiane:

"Io c'ho vinto lì e speravo facesse Gasperini l'impresa. L'Atalanta ha ampiamente meritato. Il Liverpool non era ai suoi livelli? Ok, ma alla fine ha meritato l'Atalanta, che nel suo pedigree ha sempre ben figurato in Coppa. La Roma? E' una squadra in fiducia, può sfidare chiunque perchè De Rossi gli ha dato identità e personalità. E' stata una scelta coraggiosa quella di De Rossi".