Brambati: “Vlahovic? Allegri fino alla fine dell’estate ha provato a prendere Lukaku e…”

"Viene rinnovato anche nell'ottica di avere uno dentro che può esploderti per poi perderlo a zero. Giuntoli sta lavorando benissimo, ma i contratti non sono solo per rimanere ma anche per mettere al sicuro un patrimonio. Vedi anche Fagioli, rinnovato per non farlo arrivare a scadenza di contratto. Puntare ancora su di lui? Deve dirlo l'allenatore. Allegri non mi pare avesse troppa fiducia in estate su Vlahovic, ha cercato fino alla fine Lukaku".