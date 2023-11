Marchegiani: “Solo un caso che Calhanoglu non faccia gol su punizione. Quando crossa…”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Stampa, l'ex portiere, ed ora opinionista, Luca Marchegiani ha risposto così alla domanda su chi possa tornare al gol su punizione, evento che non capitava da tempo in Serie A fino al gol di Raspadori col Milan:

«Mi viene in mente Calhanoglu che ha un ottimo calcio dalla distanza e fa male ogni volta che crossa dalla bandierina. Credo sia solo un caso che non faccia più gol su punizione. La Roma ha Dybala, ma anche Pellegrini è bravo. Vlahovic ci è riuscito in passato. Non manca chi potrebbe farcela. Anche se siamo lontanissimi dalla generazione d’oro che ci aveva abituato benissimo