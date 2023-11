Inzaghi guarda il calendario: Atalanta e Salisburgo. Tra Italia ed Europa l’Inter può sgasare

Dopo la Roma non c'è sosta per l'Inter. Per i nerazzurri inizia un ciclo di partite decisivo sia per il campionato che per la Champions League. L'Atalanta di domani è solo l'inizio, poi una serie di trasferte importanti per la truppa di Simone Inzaghi .

"Il tecnico guarda il calendario: in cinque giorni, tra Bergamo e Salisburgo, può dare una bella sgasata in Italia e in Europa. Contro l’Atalanta c’è la possibilità di allungare in vetta, mettendo pressione soprattutto alla Juventus, impegnata nella difficile trasferta di Firenze; in Austria, invece, la sua Inter potrebbe addirittura ottenere già il pass per gli ottavi di finale, con due turni di anticipo. Mai come stavolta, dunque, fondamentali saranno le scelte e le rotazioni dei giocatori", scrive La Gazzetta dello Sport.