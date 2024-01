Branca: “Esonero Mourinho? Nelle proprietà straniere c’è poca competenza”

"Napoli? Mi aspettavo delle difficoltà nel post scudetto, non ha più l’allenatore con cui ha costruito delle certezze e nemmeno il direttore sportivo. Giuntoli fa parte di quella categoria di direttori che non fanno solo mercato, ma sanno gestire giocatori e presidenti. Ngonge è un giocatore da belle prospettive, ma non lo conosco così a fondo da poter dire che sarà essenziale per il Napoli. De Laurentiis? Quest’anno è stato poco fortunato".