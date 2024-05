Le parole di Brescianini ai microfoni di Dazn dopo la pesante sconfitta interna per 5-0 contro l'Inter

"Ha ragione il mister, purtroppo è andata così. Dobbiamo cercare di non mollare, potevamo sfruttare le occasioni. E' stato bravo Sommer, ci è mancata cattiveria sotto porta di far gol a tutti i costi ma dobbiamo andare avanti. Siamo un gruppo giovane ma abbiamo la responsabilità di raggiungere l'obiettivo salvezza. E' stato un risultato bugiardo ma dobbiamo essere più cinici e continuare a lavorare. Dobbiamo cercare di ripartire cancellando questa partita, rivedremo gli errori ma dobbiamo cercare di essere spensierati e affrontare le prossime due con la consapevolezza che possiamo farcela, stasera è stata una serata storta ma dobbiamo guardare avanti, non mollare e avere la testa alta: questo è quello che ci ha detto il mister"