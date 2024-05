Le formazioni ufficiali di Frosinone-Inter: le scelte di Simone Inzaghi per la terzultima partita in campionato

Confermate le indiscrezioni della vigilia. Simone Inzaghi cambia ancora rispetto al match contro il Sassuolo, puntando in attacco su Thuram e Arnautovic, con Sanchez e Lautaro - entrambi titolari a Reggio Emilia - che partiranno dalla panchina.

A centrocampo, invece, riposano Mkhitaryan e Calhanoglu con Frattesi ed Asllani titolari assieme a Barella. Darmian vince il ballottaggio con Dumfries, Dimarco torna titolare a sinistra con Carlos Augusto che invece prende il posto di Bastoni come braccetto mancino. A destra tocca a Bisseck al posto di Pavard, in mezzo De Vrij con Sommer che ritorna in campo.