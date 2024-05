Inter, Inzaghi: “Ho avuto le risposte che volevo. Scudetto? L’ho soprannominato…”

Triplice fischio di Frosinone-Inter allo Stirpe. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, è intervenuto in questi minuti in conferenza stampa per commentare quanto accaduto nei 90'. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Tanti bei segnali, ho avuto le risposte che volevo. Non avevo bisogno di conferme, ma i ragazzi che hanno avuto meno spazio meritavano soddisfazioni personali. Per colpa mia hanno avuto meno minutaggio, ma ottime riposte hanno dato. Mi vengono in mente tanti, anche Asllani che meritava più spazio di quanto ha avuto. Sono molto contento di tutti, stasera ho speso due parole in più per lui perché se lo merita".