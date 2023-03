Caressa: “Mi scuso con Bucciantini, mi è slittata la frizione. In realtà volevo dire che…”

"Ho rivisto la discussione con Bucciantini: ci siamo sentiti e ci rivediamo domenica. Mi è slittata la frizione: ho chiesto scusa a Buccia in privato e lo rifarò domenica, volevo fare una battuta ed è venuta male, ogni tanto capita. Ho detto una cosa brutta, mi spiace, mi ero infervorato, capita anche se non ho insultato nessuno. L'argomento mi piaceva: la mia opposizione a Bucciantini non era concettuale, il problema è che le statistiche si sono evolute. Il possesso palla ha quasi 30 anni, è una statistica che gli statistici considerano pochissimo. Abbiamo 612 statistiche a fine partita, l'importante è non leggere il numero ma dare un senso ai numeri associandoli tra loro e dare risposte. Sono d'accordo con Bucciantini: il possesso è un'arma, se diventa la finalità di gioco allora diventa stucchevole e noioso oltre che improduttivo"