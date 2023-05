Bucciantini: “Inter e Milan, giocato con le romane per sentirsi forti. I nerazzurri…”

«Non avevo dubbi che sarebbe stato un calendario sfortunato per le due romane. Tutti dicevano 'ah ma è una partita che arriva prima del derby' ma serviva dare un segnale di forza. Il Milan aveva addirittura caricato d'angoscia la gara con la Lazio perché il pari con la Cremonese aveva appesantito la gara. Ma non avevo dubbi che Inter e Milan l'avrebbero giocata per spaventare e sentirsi forti». Così, a Skysport, Marco Bucciantini ha parlato del momento di nerazzurri e rossoneri a pochi giorni dal derby di Coppa.