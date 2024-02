"Un esordio più che positivo. Pochi minuti per presentarsi con una personalità dirompente. E quelle doti da sprinter con una tecnica più che invidiabile fondamentali per il suo arrivo a Milano. La prima di Tajon Buchanan con l’Inter è stata da applausi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito ai primi minuti in nerazzurro di Buchanan, arrivato a gennaio dal Bruges per sopperire all'assenza dell'infortunato Cuadrado.

"Certo, il canadese è sceso in campo con l’esito del match contro la Salernitana già deciso e contro avversari frastornati per la strapotenza nerazzurra sul verde di San Siro, ma nel quarto d’ora scarso disputato l’ex Bruges ha mostrato intraprendenza, velocità, sfacciataggine calcistica. Con la virtù del voler puntare l’uomo e la tendenza al dribbling marchio di fabbrica di un calciatore acquistato dai vice campioni d’Europa per sostituire in questi mesi Cuadrado, ma che di fatto avesse le stesse caratteristiche del colombiano", sottolinea il quotidiano che rimarca come Buchanan abbia avuto di un mesetto di apprendistato per adattarsi, tra lingua e movimenti chiesti da Inzaghi.