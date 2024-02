Per il Corriere dello Sport, la formazione dell'Inter è fatta per 10/11: un solo dubbio per Simone Inzaghi

Matteo Pifferi Redattore 18 febbraio 2024 (modifica il 18 febbraio 2024 | 08:16)

"Inter fatta, o quasi, per l’andata con l’Atletico Madrid. Dimarco e Darmian, infatti, sono rimasti in panchina per 90’ con la Salernitana, ma solo il primo è certo di riprendersi il suo posto in Champions. A destra, invece, è aperto il ballottaggio con Dumfries, che ha dimostrato di aver ritrovato la condizione e che, a differenza dell’azzurro, ha una fisicità e una potenza che potrebbero fare comodo contro gli spagnoli". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al dubbio tra Darmian e Dumfries, unico vero ballottaggio in vista di Inter-Atletico Madrid.