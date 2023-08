Calamai: “Mancini, decisione inaccettabile e imbarazzante. Pugnalata al nostro calcio”

"Che “autogol” quello di Roberto Mancini. Tradire la Nazionale per i soldi degli sceicchi è un qualcosa di incomprensibile. Di inaccettabile. Si sapeva che l’ormai ex cittì era stanco dei colori azzurri. Ma perché non si era dimesso dopo la mancata qualificazione per i Mondiali? Perché non aveva l’assegno giusto in mano? E perché pochi giorni fa in cambio di un importante aumento di stipendio ha accettato di diventare il coordinatore della squadre azzurre? Stava aspettando l’offerta faraonica?