FCIN1908 – Inter, Carlos Augusto ha svolto le visite mediche. Nel pomeriggio la firma

Il giocatore ha già svolto le visite mediche, nel pomeriggio si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà all'Inter per 5 stagioni

Gianni Pampinella Redattore

Dopo aver ceduto Robin Gosens all'Union Berlino, l'Inter ha chiuso per l'arrivo di Carlos Augusto dal Monza. Per il brasiliano è pronto un quinquennale da oltre 2 milioni di euro (con decreto crescita). Come anticipato da FcInter1908.it, il giocatore questa mattina ha svolto le visite mediche.