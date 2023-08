GDS – Samardzic-Inter: c’è pessimismo. Oggi la scelta finale, se non arriva resta Sensi

Ultimo giorno della telenovela Samardzic. Oggi si saprà se il centrocampista vestirà la maglia dell'Inter nella stagione 2023/24, oppure no. Giornata da dentro o fuori quindi dove finalmente si chiuderà, se in positivo o in negativo lo vedremo, questo capitolo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, o si confermano le vecchie intese stabilite con Rafaela Pimenta, tessitrice della trattativa Inter-Udinese prima di essere defenestrata, oppure il serbo non vestirà più il nerazzurro.