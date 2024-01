Calhanoglu, ammonizione pesante. Inzaghi lo avrà in Supercoppa, salterà la Fiorentina

Una sola nota negativa nella trasferta di Monza dell'Inter di ieri sera. Il giallo rimediato da Hakan Calhanoglu che gli costa la squalifica, essendo stato in diffida. Il turco ci sarà in Supercoppa, ma dovrà saltare la prossima partita di campionato.

"Hakan Calhanoglu è stato ammonito ieri sera a Monza e visto che era diffidato sarà squalificato. Lo stop, però, non sarà scontato nella Supercoppa italiana ma in campionato. Il regolamento del torneo prevede che se un calciatore, da diffidato, viene ammonito durante la 20a giornata (questa del weekend), gioca in Arabia e si ferma nella partita del 22° turno: Calha ci sarà quindi contro la Lazio e salterà Fiorentina-Inter di A", scrive La Gazzetta dello Sport.