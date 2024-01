Mkhitaryan: “Questo gruppo è speciale. Ora pensiamo una partita alla volta”

-Vedendo della Supercoppa, il tuo ragionamento è alla lunga o pensate partita a partita: Inter è matura?

No, secondo me, io specialmente, si pensa ad ogni partita. Non ha senso guardare troppo avanti, adesso proviamo a vincere la semifinale per arrivare in finale e al campionato penseremo quando torneremo dall'Arabia.

-Dove è che innanzitutto questo gruppo deve vincere?

Sappiamo che c'è la Juve che spinge, ma siamo campioni perché si vede dagli allenamenti, non ho visto questo atteggiamento in altre squadre dove ho giocato e siamo consapevoli di quanto stiamo facendo e degli obiettivi da raggiungere.

-Calhanoglu è cambiato tanto anche grazie al tuo lavoro...

Solo lui può dire quali sono le sue qualità io gioco per i miei compagni, gioco per divertirmi e far divertire i miei compagni. Ci divertiamo tutti e ogni partita è una prova per vincere e andare avanti.

«Era bello l'assist del mister a Liverani, ma avrebbe segnato se avesse potuto. Thuram ha fatto un assist altrettanto bello», ha concluso.

(Fonte: DAZN)

