Calvo: “Cori Lukaku, Juve valuta ricorso per chiusura curva. Nessun ricorso per Cuadrado”

Parto dalla fine, stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della curva, mentre non faremo ricorso sulla squalifica di Cuadrado, questo per essere chiari. Sulla squalifica della Curva, io vorrei innanzitutto ribadire che la Juventus è da sempre impegnata in maniera molto attiva nella lotta contro il razzismo e nelle politiche all'inclusione sociale, questo per noi è molto importante. La squalifica della Curva l'abbiamo accolta con sorpresa per vari motivi. Per primo da quanto abbiamo letto negli atti della Procura federale i cori si sarebbero sentiti dal 35esimo minuto del secondo tempo e quindi siamo stupiti che nessuno ci abbia chiesto di attivare la procedura antirazzismo che è una procedura codificata dalla normativa federale. Per cui avremmo dovuto sospendere la partita e fare gli avvisi dello speaker se ci avessero avvisati, invece non siamo stati avvisati. Secondo motivo è che non è stato preso in considerazione l'impegno di Juventus e la collaborazione di Juventus nell'individuare i responsabili di alcuni video virali e abbiamo identificato e sospeso un maggiorenne per sempre e un minorenne per dieci anni nel giro di 24 ore. La Juve ha cercato di collaborare da anni con le forze dell'ordine per rendere lo stadio un posto sicuro, dove tifare in maniera sana. E vorrei fare una riflessione sulla normativa. Juventus-Inter era una gara di Coppa Italia, non compresa nell'abbonamento. Nel settore chiuso solo 1028 erano abbonati e potrebbero quindi pagare tantissimi tifosi che niente hanno a che fare con certi atteggiamenti di alcuni tifosi. Punire la gente che non c'entra nulla non è il modo più corretto chi si macchia di certi atteggiamenti. Questa è una riflessione che vorrei fare.