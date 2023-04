Mourinho: “Noi terzi? Sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia…”

Le parole del tecnico della Roma dopo la vittoria dei giallorossi contro il Toro di Juric

Eva A. Provenzano

A DAZN José Mourinho ha parlato della vittoria della sua Romacontro il Torino. E si è soffermato anche sulla classifica che ora vede i giallorossi terzi, davanti a due punti dall'Inter e un punto dal Milan.

-La Roma è terza da sola e non può più nascondersi per la Champions...

Sei sicuro che la Juve non abbia 59 punti? Sarebbe quarta in quel caso? Certo, sì. Certo (ride.ndr), siamo in Italia.

-L'avversario che la preoccupa di più?

Noi stessi, vogliamo pensare come una squadra grande e non dobbiamo perdere nessuna partita per avere più possibilità di vincere la prossima. siamo nei quarti di finale di una competizione europea che sembra la CL. Abbiamo tre partite alla settimana e questo per noi è dura. Non sono capace di pensare da squadra piccola. Andiamo partita a partita e vediamo quali sono i nostri limiti. Quali sono le nostre forze. Dal momento in cui sono arrivato cerco di pensare ad una grande squadra. Abbiamo perso in Coppa Italia perché si poteva perdere e non perché abbiamo rinunciato noi. Sarà così anche in EL.

-Vedrà la partita della Lazio? Belotti non schierato per il passato da ex?

Non la guarderò, perché saremo in aereo per tornare a Roma. Su Belotti, ho spiegato e la sua risposta è stata da Belotti. Abbiamo vinto, questa è stata la sua risposta e la mia spiegazione rimane tra me e lui”.

(Fonte: DAZN)