"Il Milan ha trovato un accordo di massima per Camarda nelle scorse settimane ma quell’accordo è messo alla prova del tempo. Il Milan ha inserito Ibrahimovic nei quadri dirigenziali e Camarda continua a raccogliere complimenti e interesse dalle grandi squadre europee, che sanno bene come non esistano altri 2008 che esordiscono in un grande campionato e segnano largamente sotto età in Youth League. Negli ultimi giorni non ci sono stati incontri e non serve un indovino per prevedere che marzo passerà così, senza scossoni. Se Camarda firmerà un triennale col Milan, sarà in estate, da luglio, con un vantaggio strategico: il triennale, in quel caso, comincerebbe con il 2024-25 e si estenderebbe anche alla stagione 2026-27", si legge su La Gazzetta dello Sport.