"Le trattative per trovare la quadra, sia dal punto di vista progettuale che economico, vanno avanti da diversi mesi, ma fino ad oggi non è stato ancora trovato l’accordo definitivo. Al quarto piano di Casa Milan stanno cercando la soluzione migliore per blindare Camarda, e avrebbero un piano preciso. La firma, secondo quanto filtra, non arriverebbe nell’immediato ma in estate, in modo che Camarda possa firmare un contratto triennale fino al 30 giugno del 2027 senza perdere un anno. In teoria il ragionamento sarebbe giusto, ma il Milan deve fare attenzione alle pretendenti che stanno fiutando l’affare", si legge infatti sul quotidiano.