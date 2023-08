Intelligenza tattica sopra la media, duttilità e carisma. Esteban Cambiasso in maglia nerazzurra ha messo in mostra tutte queste caratteristiche, ritagliandosi un ruolo da assoluto leader. Arrivato nel 2004, nei 10 anni con l’Inter ha collezionato 430 presenze e segnato 51 gol. La sua presenza in campo è stata dominante e decisiva in tutti i trofei che ha vinto: 5 Scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.