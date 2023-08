CorSera – Pavard-Inter si può chiudere in poche ore: c’è già l’ok del difensore

Anche il Corriere della Sera conferma come le quotazioni di Benjamin Pavard in ottica Inter siano in rialzo rispetto alle altre opzioni:

"È un vecchio pallino di Ausilio, e torna di moda perché l’ad Marotta — sfumato Samardzic — ha oggi in mano un tesoretto (25 milioni) per «accontentare» il club bavarese, che tratta solo sulla base di una cessione a titolo definitivo. Lo stesso giocatore sembra deciso a vivere una nuova esperienza, e la serie A lo attrae non poco, soprattutto in maglia nerazzurra. Primi contatti — molto seri — già avviati. Operazione che si può chiudere in poche ore", commenta il quotidiano che sottolinea come lo United al momento sia bloccato dalla mancata uscita di Maguire e come l'Inter stia monitorando anche Tanganga, Tomiyasu e Chalobah.