Chiellini: “Scudetto? Inter e Napoli favorite. Sullo scambio Vlahovic-Lukaku…”

Giorgio Chiellini in esclusiva alla Gazzetta dello Sport parla anche dell’Inter. Ecco il pensiero dell’ex difensore di Juve e Nazionale sul campionato che si appresta a incominciare domani: «Italia? Sono sorpreso. Credo il Mancio non avesse più le giuste motivazioni, ma servirà tempo per capire le vere ragioni. Io gli ho solo scritto per ringraziarlo. Quando arrivò sulla panchina azzurra, non pensavo fosse la persona generosa che si è dimostrata. Abbiamo vissuto emozioni che porterò nel cuore».