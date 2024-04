Serie A, l’ex Inter Cannavaro sulla panchina dell’Udinese

Dopo la sconfitta all'ultimo minuto contro il Verona, l'Udinese ha scelto di esonerare Cioffi. In attesa dell'ufficialità dell'esonero, il club friulano ha già scelto il nuovo prossimo allenatore. Si tratta di un ex Inter, Fabio Cannavaro .

Perché l'ex Campione del Mondo ha anche un passato da ex nerazzurro. Sarà lui a guidare la squadra bianconera nell'ultima parte della stagione. E con lui nello staff, spiega SportMediaset, ci saranno il fratello Paolo e anche Giampiero Pinzi, ex calciatore e bandiera dell'Udinese. Si parla di un possibile biennale per lui che ha allenato, oltre il Benevento, in Cina e anche in Arabia, l'Al-Nassr.