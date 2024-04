Su Zhang — "Resta? Bene. Non sai mai il nuovo come sia e Zhang mi sembra che abbia portato a casa un sacco di ottimi risultati. Poi che sia costretto a stare in Cina, non è colpa sua"

Su Inzaghi — "E' fantastico per come tiene il gruppo, per come sia riuscito a creare una squadra. Se sarei andato d'accordo con Simone? Penso di sì, sono andato d'accordo con quasi tutti gli allenatori. Inzaghi è molto serio e corretto, avrei avuto un buon rapporto"

Su Marotta — "Mi son trovato così bene con Branca che non faccio confronti, ma mi sarei trovato bene con uno come Marotta, che è gentilissimo e abilissimo. Come festeggerei? Se dovessimo vincere lo Scudetto domani sera metterò fuori la bandiera fuori casa (ride, ndr)"

