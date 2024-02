A Skysport Fabio Capello ha parlato di Andy Brehme in termini particolari. «Mi piacerebbe vedere Dimarco fare il Brehme. Hanno caratteristiche simili: crossare, inserirsi, tecnica valida quando calciato in potta. Andy aveva anche il destro, Dimarco meno. Ma vederlo giocare come lui sarebbe un bel ricordo», ha sottolineato.