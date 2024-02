Inzaghi il nuovo Ferguson? Non so a chi è da avvicinare come allenatore, se a Ferguson o Guardiola: tra lui e gli allenatori che vanno per la maggiore ci sono 10-12 anni di differenza e di esperienza di campo. Il suo cammino è straordinario ad oggi, è arrivato in punta di piedi e ha sopportato un periodo di critiche superandolo e oggi è un allenatore che applica un metodo di calcio molto bello e quindi ce lo godiamo e vorremmo gestirlo il più lungo possibile.