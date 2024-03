Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Caputi ha commentato le parole di Scanavino che ha confermato la fiducia della Juve ad Allegri: "Le dichiarazioni non aggiungono niente in chiave futura. Sono dichiarazioni che arrivano in un momento in cui la Juve ora deve compattarsi per ottenere il posto Champions, che alla luce del trend odierno non è così saldo come prima. Per la Juventus è fondamentale l'ottenimento della Champions e possibilmente non da quarta. C'è un momento di flessione e c'è questo intervento".