L'interrogatorio si svolgerà, con ogni probabilità, in video conferenza ovvero con il calciatore (affiancato dall'avvocato nerazzurro Capellini) e un rappresentante della procura alla Pinetina

E' fissata per venerdì l'udienza di Francesco Acerbi, che risponderà in videoconferenza alle domande della Procura Federale su quanto accaduto con Juan Jesus durante Inter-Napoli. Spiega La Gazzetta dello Sport: "L'interrogatorio si svolgerà, con ogni probabilità, in video conferenza ovvero con il calciatore (affiancato dall'avvocato nerazzurro Capellini) e un rappresentante della procura alla Pinetina, mentre il procuratore federale Chiné e i suoi vice saranno a Roma. Il difensore nerazzurro, coinvolto nel caso di razzismo esploso durante Inter-Napoli di domenica, dovrà mettere a verbale cosa ha detto a Juan Jesus, poco prima del quarto d'ora della ripresa.