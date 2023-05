Inzaghi è un ottimo allenatore che deve ancora crescere, nella gestione di una rosa in un campionato qualche scricchiolio c'è stato. L'Inter lo scorso anno ha buttato via il campionato, quest'anno non ha mai partecipato. Questa Inter è più forte di tutte le altre squadre, forse solo la Juve ha una rosa altrettanto importante. Quando hai in panchina Lukaku, Dzeko, Brozovic, non parliamo di una squadretta dove ha fatto il miracolo".