Inter, ora Lukaku insidia Dzeko. Inzaghi riflette: chi con Lautaro a Istanbul? C’è un favorito

"Dzeko si è sbloccato nelle ultime settimane con la doppietta sul campo dell'Hellas Verona e con il gol nell'euro-derby di andata. In precedenza un digiuno di oltre 3 mesi che durava in campionato dal 4 gennaio e più in generale dalla finale di Supercoppa del 18 gennaio. Rispetto al belga garantisce alla squadra più soluzioni tattiche perché viene incontro alla manovra, lega il gioco, fa girare la palla e funge da regista offensivo, ma i numeri dell'ex United sono eloquenti.

Nelle ultime 6 partite di Champions, quelle ad eliminazione diretta, Romelu ha segnato due gol, entrambi determinanti per passare il turno, e ha servito un assist a Lautaro, nell'euro-derby di ritorno, ma c'è molto di più: da inizio aprile in poi è a quota 8 reti, sei delle quali in campionato. Nel 2023 è addirittura in doppia cifra con 11 centri in nerazzurro e 4 con la nazionale. D'accordo, nella finale di Coppa Italia è stato rimproverato perché non sempre ha aiutato in fase di non possesso (pure l'amico Lautaro, già sostituito, è arrivato fino alla linea laterale per richiamarlo), ma forse Lukaku aveva talmente tanta voglia di battere Terracciano, che per una volta (e solo per qualche azione) ha pensato più alla sua fame di gol che al resto".

"Sabato contro l'Atalanta, in un match che l'Inter non può assolutamente perdere se non vuole complicare la rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions, l'ex Chelsea sarà di nuovo titolare e vorrà dimostrare, come spiegato in un'intervista a un sito in patria, che "questa maglia la sento mia e so che devo dare qualcosa in più". Poi ci saranno la sfida con il Torino all'ultima giornata e la finale di Champions a Istanbul del 10 giugno. Se Inzaghi in Europa è arrivato all'epilogo, al dentro o fuori per eccellenza in terra turca, schierando sempre Dzeko e Lautaro là davanti, la logica porta a pensare che farà lo stesso anche stavolta. Ha trovato la squadra... di Coppa con il passare delle settimane, alcune particolarmente dure perché era privo della possibilità di scegliere (Brozovic e Big Rom non erano al top), e ha convinzioni importanti".

"In più Dzeko avrà dentro la voglia di rivincita dell'ex che nel City ha giocato e vinto prima di essere ceduto alla Roma, quando gli avevano fatto capire che il suo tempo a Manchester era concluso. Tutto giusto, però il miglior marcatore della storia della nazionale belga è forse nel miglior momento di forma della sua seconda avventura con la maglia nerazzurra e ha il fuoco che gli brucia dentro. Con Lautaro si intende alla perfezione e il dialogo amorevole che ha avuto con il padre del Toro, sul prato dell'Olimpico dopo la finale di Coppa, lo certifica", chiude Gazzetta