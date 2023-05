TS – Sponsor Inter, Qatar Airways sfida Turkish Airlines: cifre, ecco l’obiettivo

Uno dei temi più caldi di casa Inter è quello del main sponsor che, nelle intenzioni della società, dovrà prendere il posto di Digitalbits. Secondo le ultime indiscrezioni, questo ruolo verrà ricoperto da una compagnia aerea: in corsa ci sarebbero Turkish Airlines ( come svelato da Fcinter1908 ) e Qatar Airways, due fra i gruppi più prestigiosi del pianeta. Tuttosport fa il punto della situazione: "È sempre Qatar Airways l'interlocutore più avanzato dell'Inter nelle discussioni per la ricerca del nuovo sponsor di maglia dopo la rottura con Digitalbits. Non è ancora possibile dire se le trattative andranno in porto e a quali condizioni. Ma la compagnia aerea di Doha sta parlando con il club nerazzurro da alcuni mesi".

Caccia al successore di Digitalbits

"Al momento sembra in vantaggio su altre opzioni, come quella rappresentata da un'altra compagnia aerea: Turkish Airlines. Saranno decisive le prossime settimane per capire chi sarà il successore di Digitalbits dopo l'interruzione dell'accordo con l'azienda di criptovalute a causa della sua prolungata insolvenza. Da circa un mese l'Inter sta giocando con lo spazio vuoto sulla maglia. Qatar Airways in Serie A è già stato sponsor principale della Roma che poi si è affidata a Digitalbits proprio come l'Inter, interrompendo i rapporti in contemporanea ai nerazzurri".