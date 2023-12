"Sarri ha detto tra le righe che la squadra mentalmente non tiene i due impegni. Per lui la Lazio ha ricominciato da capo, viste partenze importanti come quella di Milinkovic. L'anno scorso quello della Lazio, arrivata seconda, è stato un miracolo. La Supercoppa Italiana? Non sto nella pelle: di che stagione stiamo parlando? E' diventato un torneo invernale".