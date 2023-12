Lautaro, rapporto viscerale che va formalizzato. Rinnovo fino al 2028: cifre stabilite

In calendario sull'agenda dell'Inter ci sono i prossimi impegni con Lazio, Bologna in Coppa Italia e Lecce a San Siro, ma non solo. Sottolineato più volte c'è anche il rinnovo del capitano, Lautaro Martinez. Pronto ad allungare il suo rapporto con il club nerazzurro, la firma arriverà tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio.