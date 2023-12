Inter, prima possibilità di fuga: “Momenti che possono svoltare la stagione”

"Il sesto sorpasso della Juventus d’anticipo non è riuscito: stavolta i bianconeri restano dietro, lasciando all’Inter la prima possibilità di una fuga, e certe volte momenti come questo sono quelli che possono dare una svolta alla stagione. Domani ne sapremo di più".

