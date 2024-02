"Lukaku ieri peggiore in campo ma non è la prima volta. Il Lukaku che abbiamo visto è sempre lo stesso tranne l'anno di Conte, quello è stato un anno particolare. Mi viene da pensare che il Lukaku vero non sia quello oppure che Conte è stato l'unico a trarre il massimo da Lukaku. Thuram è stato un grande acquisto dell'Inter, bisogna fare i complimenti all'Inter per come a reagito a come dei giocatori importanti andassero via o non fossero confermati. In un mercato difficile, di parametri zero o quasi, ha sempre preso qualcosa di meglio. Il Thuram straripante nel secondo tempo ci dice molte cose del perché l'Inter sta dominando"