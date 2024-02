"Come tirerò il prossimo rigore? Come lo batto sempre. Non devo cambiare, io sono così", dice Nico Gonzalez a Sky

"Come tirerò il prossimo rigore? Come lo batto sempre. Non devo cambiare, io sono così. Se mi tocca un altro rigore sono pronto, posso anche sbagliare, imparo dagli errori. Oggi tutti i portieri guardano i rigoristi e come calciano, e io sono preparato. Visto il gol che ho fatto oggi di destro, forse il prossimo rigore lo tiro di destro (ride, ndr)"