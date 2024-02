Come di consueto, a Radio Deejay, durante il programma "Deejay Football Club", Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno espresso il loro pronostico per la sfida

Stasera alle 18 l'Inter di Simone Inzaghi (guidata per l'occasione da Massimiliano Farris vista la squalifica del mister) sarà ospite della Roma di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico. Come di consueto, a Radio Deejay, durante il programma "Deejay Football Club", Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno espresso il loro pronostico per la sfida. Secondo il giornalista di Sky, la partita non finirà in pareggio: ci sarà la vittoria di una delle due squadre. Per il direttore del CorSport, invece, sarà X2.