Carnevali: “Lite con Marotta per Berardi? No, vi racconto come andò”

Interessanti retroscena dall’intervista di Giovanni Carnevali a Radio Serie A. Ecco le parole su Beppe Marotta e Mimmo Berardi: “Se abbiamo mai litigato per Domenico Berardi? C'è stato un interesse per il giocatore quando Marotta era alla Juventus, avevamo trovato un accordo ma Berardi fece una scelta diversa: non fu una rinuncia ai bianconeri, ma una volontà di rimanere al Sassuolo provando a giocare per qualcosa di importante. Sono sempre felice se un giocatore importante rimane con noi, mi dispiace quando c'è una cessione perché sono giocatori a cui ci si lega”, ha raccontato.