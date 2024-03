Carnevali: “Legato a Frattesi, mio papà tifava Inter. Litigai con Marotta ma…”

Lunga intervista di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Radio Serie A. Si parte dal tifo del padre per l’Inter: “Il mio idolo? Mio papà tifava Inter, io simpatizzavo, amavo il calcio, ma non avevo idoli. Che Milano era quella della mia gioventù? Io amavo lo sport, per me c'era solo quella passione. Erano anni in cui c'era anche un po' di politica all'interno del nostro mondo, ma io ne sono sempre stato fuori. Anni in cui la passione per il gioco era forte: giocavamo ogni pomeriggio, organizzavamo partite ovunque e aspettavamo la domenica per seguire quelle vere. In quegli anni ho avuto una proposta da parte della Salernitana, ma rifiutai perché volevo cercare di fare qualcosa di diverso. Per me era gioco e divertimento, ero conscio dei miei limiti, sapevo dove sarei potuto arrivare come calciatore. Avevo 25 anni quando dissi no alla Salernitana: in quel periodo avevo gli studi da portare avanti e stavo bene con la mia famiglia. Tante cose non succedono per caso: rinunciai ad andare a Salerno e arrivò la proposta di acquistare una società con mio papà, è stato destino. In quella società io ero vicepresidente, mio padre presidente, ma quello che lavorava ero soprattutto io: in una società di dilettanti trovi tanti allenatori che lo fanno per passione. La mia fu una scelta diversa: cominciai a prendere allenatori e ragazzi giovani che conoscevo, presi un pullmino, un osservatore che visionasse i ragazzi negli oratori. Non ho mai avuto l'obiettivo di diventare dirigente: volevo capire il mio futuro. Ognuno di noi ha una famiglia che tramanda il proprio lavoro: i miei erano commercianti e sono nato all'interno dei loro negozi, ho assistito al percorso di crescita fino a vederli diventare imprenditori. Da loro ho imparato l'arte del commercio, i sacrifici che si devono fare. Avevo un negozio di elettronica, ho iniziato dai magazzini facendo consegne da ragazzo, diventando poi un venditore nel negozio: capivo che poteva diventare qualcosa di più”.