Casarin: “VAR adottata per disperazione, manca equilibrio con l’arbitro di campo”

"La Var merita una riflessione seria, appassionata. È stata adottata per disperazione: l’arbitro in uno stadio di serie A, con tanta difficoltà di gestione tecnica, era l’unico a decidere da solo, e soprattutto subito, per dimostrare ai calciatori sicurezza tecnica. Nelle panchine delle due squadre abbondava la tecnologia, in tribuna stampa pure e perfino in tribuna d’onore. Di conseguenza anche i calciatori venivano informati degli errori degli arbitri con il risultato di caricarli di disistima verso il fischietto. Da qui alla Var il passo è stato breve e accettato dagli arbitri: era il pronto soccorso, si riducevano gli errori e crescevano, tra l’altro, i rigori per le squadre in trasferta. Una tecnologia che produceva un calcio meno ingiusto. Il primo protocollo Fifa proclamò (in sintesi): «la Var può assistere l’arbitro soltanto in caso di “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto”»"