Mercato Inter, Sensi ha detto sì al Leicester. E per Sanchez occhio a…

"Stefano Sensi sembra invece ormai avviato verso l’Inghilterra: a differenza del cileno, l’ex centrocampista del Sassuolo ha ormai detto sì al corteggiatore venuto ad Appiano per lui. Si tratta del Leicester di Maresca, che domina la Championship ed è avviato alla promozione: potrebbe pagare due milioni e pensa già a Sensi come a una pedina da rendere “strutturale” nella prossima stagione in Premier", la chiosa della Rosea.