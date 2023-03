Cassano: “La Juve con Allegri fa schifo. Inzaghi? Mi sembra che l’Inter sia più grande di lui”

«Una delle più belle partite della vita mia. Il problema è che quelle cose le facevo una volta ogni sei anni. Mi affascinava confrontarmi con le grandi. Mi dicevo: ora vi faccio vedere chi è il più forte. Dacourt, nello spogliatoio, diceva: grandi partite, grandi giocatori. Invece mi rompevo le palle a giocare con squadre meno forti. Io giocavo Roma-Juve come in strada. Volevo lasciare la gente a bocca aperta: quella è la goduria».

Quando rivede le sue partite le viene mai qualche rimpianto?

«I miei figli mi sfottono: non eri tanto forte, papà. Io rispondo: per me la cosa importante è essere un bravo papà. Poi mi metto a vederli davvero i gol. E mi dico: cavolo, Madre Natura mi ha dato tutto. Ma se avessi avuto equilibrio, dopo il Real sarei andato a un’altra grande squadra. Avevo una richiesta del Liverpool e una della Juve che era appena tornata in Serie A. Avevo l’accordo col Genoa, poi il grande Garrone mi ha affascinato con l’idea della Samp. E magari a Liverpool o Torino non avrei incontrato Carolina, mia moglie».