Inter, a giugno lascia Samaden: il dirigente ha deciso di non rinnovare. Il club adesso…

Dopo 33 anni, Roberto Samaden dirà addio all'Inter al termine della stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il dirigente ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. "Negli scorsi giorni ha comunicato la sua decisione al presidente Zhang, all'ad Marotta e al ds Ausilio, al quale lo lega da anni una profonda amicizia. Durante il suo "regno" Samaden ha conquistato 16 scudetti e giocato in tutto 22 finali per il tricolore. E' così diventato il dirigente più vincente della storia del calcio italiano a livello di settore giovanile".