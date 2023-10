Ceccarini: “Inter molto attiva sui rinnovi. Dopo Dimarco, in agenda c’è Dumfries. Poi…”

Il giornalista, esperto di mercato, ha parlato della situazione rinnovi in casa Inter con le prossime mosse del club nerazzurro

Il giornalista Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato della situazione rinnovi in casa Inter con le prossime mosse del club nerazzurro:

L’Inter resta sempre una delle società più attive sulla questione rinnovi. Quello di Dimarco si farà. I colloqui procedono bene e la sensazione che un accordo si troverà entro la fine dell’anno. L’esterno sinistro allungherà fino al 2028 con ingaggio decisamente più alto. Marotta e Ausilio però stanno già pensando anche alle altre situazioni. Il rendimento di Dumfries è sempre molto alto e visto anche il forte interesse che si sta creando sul giocatore l’Inter vuole anticipare i tempi e blindare l’olandese, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2025. Per cui in agenda c’è anche il suo nome.