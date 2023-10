Inter, Dimarco top mondiale: i numeri che giustificano lo sforzo per il rinnovo

C'è chi addirittura ha scomodato il paragone con Roberto Carlos. Succede perché Federico Dimarco ha lasciato tutti a bocca aperta per quanto è diventato importante nell'Inter. Mancino delizioso, pendolino costante sulla sua corsia: è ormai un fattore per la squadra di Simone Inzaghi. Di questo, anche in ottica rinnovo, parla l'ultimo focus della Gazzetta dello Sport: "La sostanza è che il classe 1997 milanese - e interista da sempre - regge il confronto con tutti, a testimonianza del livello raggiunto. Non è quindi certo una sorpresa che in viale della Liberazione ci si stia attrezzando per il rinnovo di contratto a cifre meritatamente raddoppiate: da due milioni più bonus a quattro più bonus, con un crescendo di stagione in stagione".

I numeri collocano Dimarco tra i primi nel suo ruolo a livello internazionale. Si legge infatti: "Soprattutto offensivamente, Dimarco è dominante anche grazie alla sua posizione di quinto a centrocampo. Comanda per reti (7), per assist (11, appena davanti a Robertson), per conclusioni tentate (87) e per tiri nello specchio (28), così come per occasioni da gol create, 97. Impressionante, in particolare, è la mole di cross macinati su azione: sono 240, quasi il doppio di Robertson e più del triplo degli altri. Ovviamente sarebbe avventato giudicarlo il migliore in assoluto per questioni di contesti e palcoscenici diversi, nonché di moduli tattici differenti